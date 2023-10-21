شكرا لقرائتكم خبر عن شد الأمامية يبعد محمد حمدى زكى عن الطلائع 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وغاب محمد حمدى زكى عن مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري بعد تعرضه للإصابة في التدريبات التى سبقت المباراة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.