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مجلس الزمالك الجديد يتسلم النادى بعد اعتماد النتيجة باللجنة الأولمبية

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القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب مهام عمله فى النادى رسمياً يعد اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.

 

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتسليم الجهة الإدارية، ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة، النتيجة، وهو ما تم فور إعلانها لتقوم المديرية بإخطار الأوليمبية وإرسال النتيجة لاعتمادها.

 

وفور اعتماد النتيجة من الأولمبية سيتم إجراء عملية التسليم والتسلم، ويتسلم حسين لبيب ومجلسه نادى الزمالك.

 

وأعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

 

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

 

 الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

 

 

نائب الرئيس

هشام نصر 9483  صوتا

 

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه  12431 صوتا

 

 

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى  12240 صوتا

حسين السيد 10628  صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011  صوتا

 

 

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202  صوت

أحمد خالد حسانين 13617  صوتا

رامى نصوحى 11039  صوتا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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