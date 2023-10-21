شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك الجديد يتسلم النادى بعد اعتماد النتيجة باللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب مهام عمله فى النادى رسمياً يعد اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتسليم الجهة الإدارية، ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة، النتيجة، وهو ما تم فور إعلانها لتقوم المديرية بإخطار الأوليمبية وإرسال النتيجة لاعتمادها.

وفور اعتماد النتيجة من الأولمبية سيتم إجراء عملية التسليم والتسلم، ويتسلم حسين لبيب ومجلسه نادى الزمالك.

وأعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا