شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة سيمبا تدعم حظوظ كريم الدبيس مستقبل الجبهة اليسرى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كريم الدبيس، الظهير الأيسر للنادى الاهلى، بشكل مميز فى مباراة فريقه الأخيرة أمام سيمبا التنزانى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى ذهاب ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى والتى أقيمت فى دار السلام.

كريم الدبيس ظهر بشخصية قوية خلال مواجهة سيمبا التنزاني، والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لشخصية اللاعب وتحمله للضغوطات، خاصة فى الأجواء الأفريقية الصعبة فى ظل غياب التونسى على معلول الظهير الأيسر الأساسى للفريق عن اللقاء بسبب ظروف الطيران.

جماهير النادي الأهلي كانت متخوفة من مشاركة كريم الدبيس أساسيًا فى هذه المباراة، خاصة أنها المباراة الأفريقية الأولى له خارج الأرض، بل وهناك مطالبات مستمرة بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعويض فكرة اعتزال على معلول فى أى وقت ولكن جاء ظهور الدبيس بشكل مميز ليؤكد أنه مستقبل القلعة الحمراء فى الجبهة اليسرى.

كريم محمد الدبيس الشهير بـ"كريم الدبيس" من مواليد 3 يونيو 2003، ويبلغ من العمر "19 عامًا"، ولد في شبين القناطر، وهو لاعب فى صفوف فريق وادي دجلة فى مركز المدافع.

يستطيع الدبيس أن يلعب في عدة مراكز، أهمها الجناحان الأيمن والأيسر، وتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في 1 نوفمبر 2020، ليخوض معهم موسم 2020 - 2021 وانتقل لصفوف القلعة الحمراء ليبدأ عهد جديد فى التتش.

قضى الدبيس العديد من فترات المعايشة مع أندية أوروبية، على رأسها نادي أودينيزي الإيطالي ، وقال الدبيس في تصريحات إعلامية سابقة: "خلال فترة المعايشة كان اللاعبون ينادونني ببنزيما".

قضى الدبيس فترة معايشة أخرى في نادي أولمبياكوس اليوناني، وكان قريبًا من الانضمام إليه، وخاض الدبيس منافسات بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في مصر منذ عامين، وتألق بها بشدة.

وقال الدبيس في وقت سابق في تصريحات صحفية: "علي معلول هو قدوتي ودائما ما يتحدث معي داخل وخارج الملعب وفي كل الأوقات وأشكره على نصائحه لي وأي حديث عنه لا يوفيه حقه".