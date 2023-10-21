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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
وطالب أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تفيد الفريق السكندرى في ترتيب دور نايل محذرهم من ارتكاب الأخطاء التي من الممكن أن تكلفهم استقبال أهداف مبكرة.
وراقب أحمد سامي، خلال فترة توقف مسابقة الدوري، الفارس الأبيض واستعان بمباريات الزمالك السابقة للوقوف على طريقة لعبه وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه،مستخلصاً بعض النقاط من ضوء متابعته للفريق الأبيض تحت قيادة الكولومبي أوسوريو.
وخاض أحمد سامى المدير الفني لسموحة 10 مباريات سابقة أمام الزمالك قبل صدام الليلة، بواقع ثمانية لقاءات بالدوري ومباراتين بكأس مصر مع أندية سموحة وطلائع الجيش والنجوم وسيراميكا.
أول مواجهة بين سامي والزمالك كانت فى ربع نهائي الكأس موسم 2016-2017، حينما كان مدربًا لطلائع الجيش، وفاز الأبيض بثلاثية نظيفة.
وحقق أحمد سامى فوزاً وحيداً على الفارس الأبيض حينما كان مدرباً لسموحة بهدفين دون رد، وتعادلا وحيدا أيضا، فيما منى بثمانية هزائم، وسجلت فرق أحمد سامى فى الزمالك 10أهداف بينما تلقت 21 هدفا من الفارس الأبيض.
خسر سامي آخر لقاء أمام الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف مع سموحة.
ومن المتوقع أن يبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان، وخط الدفاع : محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء ، أحمد خالد، وخط الهجوم : لحسن دحدوح ، مصطفى البدري ، فادي فريد".
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