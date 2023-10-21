أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تفيد الفريق السكندرى في ترتيب دور نايل محذرهم من ارتكاب الأخطاء التي من الممكن أن تكلفهم استقبال أهداف مبكرة.

وراقب أحمد سامي، خلال فترة توقف مسابقة الدوري، الفارس الأبيض واستعان بمباريات الزمالك السابقة للوقوف على طريقة لعبه وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه،مستخلصاً بعض النقاط من ضوء متابعته للفريق الأبيض تحت قيادة الكولومبي أوسوريو.