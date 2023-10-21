بعد التعادل مع سيمبا.. ٣ فرص للأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

يملك فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر سيناريوهات عديدة لبلوغ الدور نصف النهائى لبطولة دوري السوبر الأفريقى، بعد تعادله ذهاباً مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق.

ويبقى السيناريو الأول فوز الأهلي على سيمبا بأى نتيجة فى مباراة الإياب التى ستقام فى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، ليتأهل المارد الأحمر مباشرة إلى الدور المقبل.

أما السيناريو الثانى فالتعادل فى مباراة الإياب، سواء سلبي أو بنتيجة هدف لكل فريق، ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف النهائي من البطولة، وذلك بفضل الهدف خارج الأرض بعد التعادل بنتيجة الإيجابي فى لقاء الذهاب.

بينما السيناريو الثالث بالتعادل بنتيجة هدفين لمثلهما، ليلجأ الاهلى وسيمبا إلى ركلات الترجيح والفوز بها يضمن للمارد الأحمر الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.