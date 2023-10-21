شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد بهدف في مرماه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد تاريخ ناديه خلال مباراة فريقه مع نظيره التعاون مساء الجمعة، بسبب الهدف الذي سجله في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

وسجل بنزيما هدفين في المباراة أحدهما لمصلحة التعاون، من خلال ضربة ركنية نفذها الإسباني ميدران وبدلاً من إبعادها حوّلها مهاجم ريال مدريد السابق إلى مرمى فريقه، لتنتهي قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي بالتعادل الإيجابي 1-1.

من جانبها، قالت شبكة «أوبتا» العالمية المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات عبر حسابها على منصة إكس، إن «كريم بنزيما ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يسجّل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في مباراةٍ بدوري المحترفين السعودي، بعد زياد الصحفي ضد الاتفاق في ديسمبر 2021».

يذكر أنه بهذه النتيجة أصبح رصيد التعاون الذي حافظ على المركز الثاني 23 نقطة، وارتفع الاتحاد إلى 20 نقطة نقلته إلى المركز الثالث مؤقتاً.