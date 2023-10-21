شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث عن «الثالث» أمام ضمك.. والشباب يدشن ملعبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث النصر عن استعادة المركز الثالث في الدوري السعودي عندما يستضيف السبت ضمك على ملعب الأول بارك عند السابعة مساء بتوقيت الإمارات في إطار الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة بانتصار للمتصدر الهلال على الخليج 1-0 وتعادل الوصيف التعاون مع الاتحاد حامل اللقب 1-1.

يدخل النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعدما تأخر مركزين نتيجة تعادل الاتحاد الذي أصبح ثالثاً بعشرين نقطة وفوز الفتح على أبها 4-1 ليصبح «النموذجي» رابعاً بنفس الرصيد.

ويحتل ضمك الذي يدربه الروماني كوزمين كونترا المركز العاشر بعشر نقاط من فوزين فقط و4 تعادلات.

وتشهد المباراة غياب النجم الكرواتي بروزفيتش عن تشكيلة لويس كاسترو مدرب النصر بداعي الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة كرواتيا وويلز في توقف أكتوبر، وينتظر أن يعوض غيابه الإيفواري سيكو فوفانا الذي خاض مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده في التوقف الدولي، كما يغيب الدولي السعودي سلطان الغنام الذي تعرض لعقوبة انضباطية بالإيقاف 4 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في الجولة التاسعة وتلفظه على الحكم المساعد حسب تقرير حكم المباراة الجامبي بكلام خارج إطار الروح الرياضية.

وتبدو كفة النصر هي الأرجح على الورق بفضل مثلث الرعب الهجومي «رونالدو -تاليسكا -ساديو ماني» ومن خلفهم البرتغالي أوتافيو لكن العبرة ليست بالقراءة، فأبها الذي حضر في الجولة التاسعة انتزع التعادل أمام نجوم العالمي في الدقيقة الأخيرة، كما سبق لضمك فعل نفس الشيء أمام الهلال رغم مركزه المتأخر.

ويشاطر النصر البحث عن النقاط الثلاث أهلي جدة سادس الترتيب برصيد 19 نقطة عندما يلتقي الوحدة التاسع بعشر نقاط في الساعة العاشرة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في لقاء يرتب بجذور التنافس القديم والطموحات الحديثة.

الأهلي الذي يدخل بعد فوز معنوي كبير على غريمه الاتحاد 1-0 سجله الايفواري كيسيه، سيفتقد اليوم لخدمات المدافع التركي ديميرال الذي تأكد غيابه عن تشكيلة الألماني يايلسيه لمدة شهرين بعد خضوعه لجراحة على مستوى غضروف الركبة في النمسا مؤخراً.

ويدشن الشباب الحادي عشر في الترتيب ملعبه الجديد رسمياً عند العاشرة بلقاء الطائي الخامس عشر بسبع نقاط، في لقاء يهم الطرفين من أجل تحسين المراكز، وحسب النادي العاصمي فإن الملعب الذي يتسع إلى 15 ألف متفرج بيعت جميع تذاكر المباراة المقامة عليه بالكامل وسيشهد حضور مجموعة من لاعبي الجيل الذهبي الشبابي عدا القائد الأسطوري فؤاد أنور الذي لم تصله الدعوة في ظل علاقة مشحونة بينه وبين الشبابيين الذين لا يتقبلون آراءه الفنية.

وتقام في الرس قمة قصيمية تجمع متذيلي الترتيب الحزم الأخير والرائد الذي يسبقه بمركز واحد وكلاهما يبحث عن النقاط الثلاث للهروب من مأزق المركز المتأخر.