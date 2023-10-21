شكرا لقرائتكم خبر عن بودولسكي يقترح إقراض ناديه لدفع أجره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني نادي جورنيك زابرزي البولندي من ضائقة مالية لذلك لم يدفع للنجم الألماني لوكاس بودولسكي ولا لزملائه أجورهم منذ شهرين.

واقترح النجم الألماني إقراض النادي 175 ألف استرليني، لكن الإدارة رفضت وتفضل انتظار المليون ونصف مليون إسترليني من بيع اللاعب زيمون فلودارزيك لنادي شتورم جراز النمساوي نهاية الشهر الجاري، ومبلغ آخر من بيع كرزيستوف كوبيكا لنادي بينفنتو الإيطالي في الصيف.

وانضم نجم أرسنال السابق (38 عاماً) للفريق البولندي في 2021 لكنه لم يسجل سوى هدف واحد وصنع ثانياً في 11 مباراة هذا الموسم لفريقه الذي يحتل المركز الـ 15 بفارق نقطة عن الهبوط.

وافتتح مهاجم ألمانيا الدولي السابق العديد من مطاعم الشاورما في بلاده كما يملك محال ملابس ومحلاً لبيع الآيس كريم.