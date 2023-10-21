شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشف نجاح رحم، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن تقنية الفيديو «الفار» سيتم تدشينها في دوري المحترفين العراقي للموسم الجديد 2023-2024 والذي من المؤمل انطلاق مبارياته يوم الجمعة المقبل.

وقال رحم: عقدنا اجتماعاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفين والمشغلين الموظفين المسؤولين عن المنصة الإلكترونية لتقنية «الفار».

وأضاف: «تم الاتفاق على إكمال المتطلبات كافة المتعلقة بتشغيل المنصة، والأخذ ببعض الملاحظات الورقية البسيطة المرتبطة بالتقنية، والحصول على الترخيص الخاص والموافقة الخطية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق الدوري العراقي للمحترفين».

ولفت إلى أن موظفي فيفا أشادوا بالخطوات الفاعلة التي قامت بها لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإقامة الدورات الأساسية للترخيص، كما أبدى الموظفون دعمهم لإنجاح عمل تقنية الفيديو.

وأنهى رحيم حديثه بتأكيد أن يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد إقامة مباراة تجريبية؛ لاختبار تقنية الفيديو، لتكون بروفة قبل انطلاق الموسم الجديد.