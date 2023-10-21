تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إشبيلية، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية في السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 3 و beIN Sports 1 FR و LaLiga TV Bar.

يسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتأمين صدارة الليجا.

جاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى :لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع : كارفاخال، ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

على الجانب الآخر، يتسلح إشبيلية بعاملي الأرض والجمهور أمام ريال مدريد

ويشارك في اللقاء سيرجيو راموس، مدافع فريق إشبيلية، ضد فريقه السابق ريال مدريد، لأول مرة منذ مغادرته الملكي في 2021.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز ال14 برصيد 8 نقاط.