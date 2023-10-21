اخبار الرياضه

الأولمبية تهنئ مجلس الزمالك الجديد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب الجديد بقيادة الكابتن حسين لبيب ، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي في مشهد حضاري ، شهد له الجميع في الداخل والخارج.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب لنادي الزمالك وتجاوز المهام القادمة وأداء واجبه على أكمل وجه ، انطلاقا من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي ، والتي تعد بحق السند الحقيقي والمباشر لمجالس الإدارات في كل الهيئات .


كما يعرب مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة ، لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك ، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحدة من القلاع الرياضية الهامة والمؤثرة في المصرية ، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا