ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر (يلا شوت) في دوري روشن السعودي

مباراة النصر وضمك؛ Al-Nasr and Damak match أنتم على موعد مع منافسة قوية ومباراة هامة يحتضنها ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض،ويسعى النصر إلى تجاوز تعادله أمام أبها عندما يستضيف ضمك العاشر السبت على ملعب الأول بارك بالرياض.

وبعد عشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها ستة في الدوري، توقف النصر في محطة أبها بالتعادل بعد أن كان متقدماً بهدفين، ويطمح إلى استعادة نغمة الفوز من أجل البقاء في المركز الثالث على الأقل.

المركز الخامس

ويحتل النصر السعودي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعود، برصيد 19 نقطة بينما ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط فقط.

ما هو موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تنطلق مباراة النصر وضمك وذلك خلال الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي وفي تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،وفي تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ، بينما المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان موعد مباراة النصر وضمك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك | من هنــــا

تشكيلة النصر أمام ضمك في دوري روشن السعودي

مركز اللعب اللاعب حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع تيليس لابورتي علي الخيبري سلطان الغنام خط الوسط فوفانا أوتافيو بروزوفيتش خط الهجوم ماني رونالدو تاليسكا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 21 أكتوبر 2023، 18:00 السعودية ومصر SSC شاهد الأول بارك

ورغم البداية المتواضعة لضمك، إلا أنه استعاد توازنه في مبارياته الأخيرة، ونجح في التعادل مع الهلال قبل أن يحقق أول فوزين له في الدوري على حساب الخليج والحزم، ويأمل السبت في الخروج بنتيجة إيجابية لرفع غلته من النقاط.

ويعتمد ضمك على النجم المصري طارق حامد والروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نوكودو والغامبي أسان سيسان والجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وعبد القادر بدران.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك | من هنــــا