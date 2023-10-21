أعلام فلسطين تسيطر علي مدرجات الأنفيلد أثناء لقاء ليفربول و إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت أعلام فلسطين علي مدرجات مباراة ليفربول و إيفرتون وذلك قبل إنطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أنفيلد.

وجاء هذا متناقضا مع قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعدم السماح بدخول الملاعب أثناء المباريات بداية من اليوم السبت بأعلام فلسطين وإسرائيل.

وإنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين ليفربول و إيفرتون بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول ضغط هجومي من قبل ليفربول، و لكن دون إحراز أي أهداف وهز الشباك.

وشهد الشوط أيضا حالة طرد للاعب إيفرتون، قبل نهايته هذا الشوط، في المباراة الجارية أمام ليفربول.

تاريخيًا ليفربول يتفوق على إيفرتون:



وتقابل ليفربول مع ايفرتون إجمالًا في ٢٠١ مباراة عبر تاريخهما الطويل مع الكرة الإنجليزية فاز ليفربول في ٨١ مباراة وتعادلا في ٦٧ مباراة بينما فاز إيفرتون في ٥٣ مباراة وسجل ليفربول ٢٨٢ هدفًا بينما سجل إيفرتون ٢١٨ هدفًا.