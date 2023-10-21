تاريخ المواجهات المباشرة بين فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة فريقا هيلاس فيرونا ونابولي ضمن لقاءات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي بمدينة فيرونا .

يدخل نابولي حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة ومبتعدا عن المتصدر الميلان بفارق سبع نقاط بعدما خسر اخر لقاءاته قبل فترة التوقف الدولي على ملعبه امام فريق فيورينتينا بثلاثة أهداف لهدف وهو ما يضع الكثير من الضغوط على المدير الفني للفريق الفرنسي رودي جارسيا .

اما فيرونا فهو الاخر يعاني من سلسلة من النتائج المهتزة حيث لم يحقق في اخر ستة مباريات اي انتصار مكتفيا بتعادلين وأربعة هزائم وهو ما جعل الفريق يحصد ٨ نقاط حتى الان في المركز السادس عشر في ترتيب جدول المسابقة .

تاريخ المواجهات بين فيرونا و نابولي

التقى فريقا فيرونا و نابولي عبر تاريخهما في ٢٩ مباراة فاز فيرونا في خمسة مباريات بينما فاز نابولي في ١٦ مباراة وتعادلا في ثمانية مباريات وسجل مهاجمي فيرونا ٢٥ هدف بينما سجل مهاجمي نابولي ٥٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فيرونا فقد كانت ١٤ مباراة فاز فيرونا في خمسة مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز نابولي في سبعة مباريات وسجل فيرونا ١٨ هدف فيما سجل نابولي ٢٥ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين فيرونا ونابولي

١٩ أغسطس ٢٠١٧ فيرونا - نابولي : ١ / ٣

٦ يناير ٢٠١٨ نابولي - فيرونا : ٢ / ٠

١٩ اكتوبر ٢٠١٩ نابولي - فيرونا : ٢ / ٠

٢٣ يونيو ٢٠٢٠ فيرونا - نابولي : ٠ / ٢

٢٤ يناير ٢٠٢١ فيرونا - نابولي : ٣ / ١

٢٣ مايو ٢٠٢١ نابولي - فيرونا : ١ / ١

٧ نوفمبر ٢٠٢١ نابولي - فيرونا : ١ / ١

١٣ مارس ٢٠٢٢ فيرونا - نابولي : ١ / ٢

١٥ اغسطس ٢٠٢٢ فيرونا - نابولي : ٢ / ٥

١٥ ابريل ٢٠٢٣ نابولي - فيرونا : ٠ / ٠