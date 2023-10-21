ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مباشر كورة اون لاين،يستضيف فريق تشيلسي نظيره فريق آرسنال في قمة لندنية، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ارسنال وتشيلسي

وتنطلق مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 وفي تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،وفي تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ، بينما المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان موعد مباراة ارسنال وتشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال

يمكن لمشجعي فريق تشيلسي وآرسنال ومتابعي كرة القدم عموماً، مشاهدة ومتابعة المباراة على بعض القنوات التي تتيح خدمة نقل المباراة وإذاعتها وذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 حيث يمكنك الإستمتاع بالمباراة مع المعلق حفيظ دراجي الذي سيعلق على مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

يترقب الملايين من عشاق البريميرليج هذه المواجهة النارية التي سوف تقام بين فريقي ارسنال ضد تشيلسي فى إطار منافسات الإسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويدخل الغانرز بكل تركيز في هذه المواجهة لأنه سوف يخوضها خارج ارضه ولكنه قد يحتاج للثلاث نقاط بشكل كامل وبالتالي سيكون اللقاء قوي وليس سهل بين الفريقين من أجل تحقيق الإنتصار.

البلوز لديه عامل قوي وهو الملعب والجمهور ويسعي جيدًا لإستغلاله حتي يستطيع أن يخرج بثلاث نقاط مهمين جداً يحسن بهما وضعه وتركيزه بالدوري بشكل أفضل لأنه يرغب في ان يتقدم للأفضل ويتواجد في مركز جيد يليق به ، فهو قد يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة ، بينما أرسنال قد يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة وقد يتساوي مع منافسه نادي توتنهام بعدد النقاط.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زيتيشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل، بن وايت.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: جاكسون، كول بالمير، رحيم ستيرلينج.