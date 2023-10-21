صلاح يرفض الاحتفال تضامنا مع فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - رفض النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الاحتفال بعد تسجيله هدف التقدم لصالح الريدز في المباراة التي تجمعه مع إيفرتون ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 75 عبر ركلة جزاء، بعدما أكدت تقنية الفيديو وجود ركلة جزاء لصالح الريدز.

رفض صلاح الأحتفال في مباراة ليفربول وإيفرتون احتراما وحدادا على شهداء فلسطين الذي لقوا حتفهم بسبب عدوان الكيان الصهيوني الغاشم.

ويلعب “مو” صلاح أساسيا مع ليفربول منذ بداية اللقاء، وقدم أداءا جيدا خلال مباراة ديربي الميرساسايد.

ويعتبر هدف محمد صلاح السادس له هذا الموسم مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك في رصيده 17 نقطة.



