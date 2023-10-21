ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي ، وينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المواجهة المثيرة بين فريق النصر وضمك، والتي ستُلعب على ملعب الأول بارك في الجولة العاشرة من دوري السعودي لعام 2024. إن فريق النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد حقق سلسلة من الانتصارات منذ الجولة الثانية من الموسم. ومع ذلك، جاءت المباراة الأخيرة أمام أبها والتي انتهت بالتعادل 2-2 كتذكير بأنه لا يزال هناك تحديات أمام الفريق.

بالنظر إلى الترتيب الحالي في الدوري، يحتل النصر المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وهو يسعى جاهدًا لتقليص الفارق مع الهلال، المتصدر برصيد 26 نقطة، إلى 4 نقاط فقط. لكن يجب أن يكون النصر على استعداد لمباراة صعبة أمام فريق ضمك.

فريق ضمك يُعتبر واحدًا من الأندية المعروفة بصعوبتها وقدرتها على مواجهة الفرق الكبيرة في الدوري السعودي. على سبيل المثال، تعادل مع الهلال في المباراة الأخيرة بنتيجة 1-1، مما يظهر تفوقه وقدرته على الصمود أمام الأندية القوية.

إن المواجهة بين النصر وضمك تعد فرصة مثيرة لمتابعي الكرة لرؤية تنافس مثير واستمتاع بمباراة شهدتها الملاعب السعودية. سيحاول النصر استعادة زخمه بالانتصار في هذه المباراة، في حين سيسعى ضمك إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعكس تطور الفريق.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 في ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة بين النصر وضمك ستكون مثيرة ومهمة للفرق على حدٍ سواء. حيث يُشكّل النصر مرشحًا قويًا للمنافسة على الصدارة، خاصةً مع وجود نجوم بارزين مثل كريستيانو رونالدو في صفوفه. سيكونون مصممين على استغلال ميزة اللعب على أرضهم وبحضور الجماهير لتحقيق الفوز وزيادة نقاطهم في ترتيب الدوري.

من ناحية أخرى، يدرك فريق ضمك تحديات المباراة، ولكنهم مصممون أيضًا على تحقيق أداء جيد والخروج بنتيجة إيجابية. يمتلكون الإمكانيات للقتال وتقديم مستوى قوي في المباراة، على الرغم من تفوق النصر. إن الحفاظ على مكانتهم في الترتيب يعد هدفًا رئيسيًا بالنسبة لهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

هذه المواجهة تُلقي بظلالها على سباق الدوري السعودي وتضيف التشويق للمنافسة. يمكن للجماهير المتحمسة التوجه إلى الملعب أو متابعة اللقاء عبر وسائل البث المباشر للاستمتاع بهذا الصراع الكروي المثير.

تاريخ المواجهات بين النصر وضمك

لقاء النصر وضمك يحمل تاريخًا من الصراع والإثارة، حيث التقى الفريقان ثماني مرات في دوري المحترفين، انتهت خمس منها بفوز النصر، ومباراتان بالتعادل، ومباراة واحدة بفوز ضمك. وسجل النصر 15 هدفًا في شباك ضمك، في حين سجل ضمك 7 أهداف في شباك النصر.

أبرز نجوم النصر

فريق النصر يضم في صفوفه عددًا من اللاعبين المتألقين على المستوى المحلي والدولي، أبرزهم كرستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال وأحد أفضل لاعبي العالم، الذي انضم إلى النصر في صفقة تاريخية في في يناير الموسم الماضي، ويعتبر رونالدو هداف النصر في الدوري برصيد 10 أهداف، وأول هداف الدوري.

كما يضم النصر في صفوفه لاعبين مميزين مثل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، وألكس تيليس، ظهير أيسر منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأوتافيو، صانع ألعاب منتخب البرازيل وبورتو البرتغالي، وأيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي.

توقعات المباراة

النصر يدخل المباراة بإصرار شديد للفوز بعد تعادله مع أبها في الجولة الماضية، ويرغب في العودة بسلسلة انتصاراته للاقتراب من صدارة الدوري، ويرتكز النصر على قوة هجومه المؤلف من رونالدو ومانى وتالسكا، وقدرته على التحكم في خط الوسط بقيادة فوفانا والخبرى.

ضمك يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد الانتصار المتتالية أمام الحزم والخليج في الجولات الماضية، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوطؤ ويرتكز ضمك على قوة دفاعه وقدرته على استغلال فرص التسديد من خارج المنطقة.