ليفربول وإيفرتون.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجو الشوط الأول من اللقاء المشتعل بين فريقي ليفربول ونظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

وشهد الشوط الاول محاولات خطيرة من قبل لاعبي الريدز أصحاب الأرض لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوي أو ترجمة حقيقة لأهداف.

كما هدد محمد صلاح مرمي فريق إيفرتون أكثر من مرة بعد تسديدة قوية في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلي القائم.

كما شهد الشوط إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه آشلي يونج لاعب إيفرتون في الدقيقة 37 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للويس دياز لاعب ليفربول.

ويخوض كلوب لقاء إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالتشكيل الأتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، ديوجو جوتا.

ويتواجد ليفربول فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.