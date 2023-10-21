ميرفت السيد توجه رسالة جديدة لأعضاء الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت ميرفت السيد أحد المرشحين في انتخابات الزمالك التي انتهت لصالح القائمة الموحددة برئاسة حسين لبيب، رسالة جديدة لأاعضاء وحبي القلعة البيضاء.

رسالة ميرفت السيد لأعضاء الزمالك

رسالة ميرفت السيد لأعضاء الزمالك

وقالت ميرفت السيد في بيان لها اليوم السبت: “ أعضاء نادي الزمالك الحبيب، برغم تحفظي على كل ما شاب العملية الانتخابية،اتمني من الله توفيق المدل الجديد، وأن يحقق لنادي الزمالك كل مانتمناه، وليا الفخر أن أكون أول من أرسي مبدا أنم تتقدم إمرأة لرئاسة نادي جماهيري، برغم علمي وثقتي ظان كل جديد يقابلةه بمقاومة شديدة، وهذا قدر كل من جدد”.

واضافت مرفت السيد: “ وبرغم من عدم توفيقي بالانتخابات فإني لن أدخر جهداً لخدمة نادينا الحبيب”.

وأختتمت ميرفت السيد : “ عاش الزمالك أكبر قلعة ريضاية بمصر وقارة إفريقيا”.