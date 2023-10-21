ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت اليوم ، في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن السعودي"، يشهد اليوم السبت مباراة مثيرة ومنتظرة بين فريق النصر وضمك على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة.

النصر، الذي يحتل مركزًا متقدمًا في جدول الترتيب، يسعى إلى تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، منها ستة في الدوري. ومع تعادله الأخير مع أبها بعد أن كان متقدمًا بهدفين، يتطلع النصر لاستعادة نغمة الفوز والمحافظة على مركزه الثالث على الأقل في جدول الترتيب.

من الممكن أن يواجه النصر بعض الصعوبات في هذه المباراة بسبب غياب بعض اللاعبين المهمين، مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي بسبب الإصابة وإيقاف سلطان الغنام بقرار انضباطي. ومع ذلك، يمتلك الفريق مجموعة من النجوم، بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه البارزين مثل أوتافيو وتاليسكا وساديو مانيه وسيكو فوفانا وإيميريك لابورت من إسبانيا.

أما ضمك، فريق يسعى جاهدًا لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري بعد بداية متواضعة. وقد نجح ضمك في استعادة توازنه في الجولات الأخيرة، بعد تعادله مع الهلال وحقق أول انتصارين له في الدوري على حساب الخليج والحزم. وبهذا الأداء الإيجابي، يطمح ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أخرى وزيادة رصيده من النقاط.

يعتمد فريق ضمك على مجموعة من اللاعبين المميزين، بدءًا من النجم المصري طارق حامد والروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نوكودو والجامبي أسان سيسان، بالإضافة إلى مصطفى زغبة وفاروق شافعي وعبد القادر بدران من الجزائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

مباراة النصر وضمك تعد فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة مثيرة بين الفريقين، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز والابتعاد في المراكز العليا، بينما يطمح ضمك في مواصلة تحقيق الانتصارات والارتقاء في ترتيب الدوري. تبقى المنافسة مفتوحة ومثيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي اليوم

تنطلق مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تذاع النصر وضمك المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قناة ssc 1، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي، وفهد عريشي.

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكيس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفونا - عبد الله الخيبيري - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - آندرسون تاليسكا.