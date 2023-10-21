تقنية الـ VAR كارثة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تأثرت ترتيب بعض الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023-2024 بسبب تقنية VAR، حيث ساهمت في تراجع نتائجها.

أقيمت حتى الآن ثماني جولات في الدوري الممتاز، شهدت العديد من الأحداث المثيرة المتعلقة بالأخطاء التحكيمية ونتائج بعض المباريات.

يتصدر ناديا توتنهام هوتسبير وأرسنال جدول الدوري، بالتساوي برصيد 20 نقطة لكل منهما، ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث بفارق نقطتين، ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن الصدارة.

أعدت شبكة "ESPN" الأمريكية تقريرا عن الأخطاء التي ارتكبها "VAR" هذا الموسم حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في وجود تقنية الفار حرم بعض الأندية من عدة نقاط ثمينة، كانت ستغير شكل جدول الترتيب، ويُعد ليفربول الأكثر تأثرا، وكان من المتوقع أن يحتل المركز الأول، بدون تقنية الفيديو برصيد 22 نقطة.

ويمثل ذلك مفاجأة قوية لجماهير الريدز، ويعني أن الفريق كان سيخسر نقطتين فقط من أول 8 مباريات بدلا من خسارة 7 نقاط.

VAR

والصدمة الأكبر هي تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع، وتحصل الفريق السماوي على مزايا عدة من وجود التقنية.

وسيبقى أرسنال في نفس المركز، حيث يملك حاليا 20 نقطة، لكنه سيتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول.

بالنسبة لتوتنهام، قد حصل فقط على نقطتين من استخدام تقنية الفيديو، ولذا كانت ستكون له 18 نقطة بدلًا من 20.

وفقًا للتقرير، تعرض تشيلسي للظلم حيث أنه كان يستحق نقطتين إضافيتين ليصبح في المركز التاسع بدلاً من الحالي الـ11 برصيد 13 نقطة.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز العاشر، محروما من نقطة إضافية حصل عليها، بسبب وجود تقنية "VAR".