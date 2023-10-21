محمد صلاح يسجل التقدم لـ ليفربول أمام إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول و التقدم أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما الأن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يسجل التقدم لليفربول

أحرز محمد صلاح الهدف عن طريق ركلة جزاء سجلها ببراعة لتسكن شباك إيفرتون.

يذكر أن حسم التعادل السلبي نتيجو الشوط الأول من اللقاء المشتعل بين فريقي ليفربول ونظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

وشهد الشوط الاول محاولات خطيرة من قبل لاعبي الريدز أصحاب الأرض لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوي أو ترجمة حقيقة لأهداف.

كما هدد محمد صلاح مرمي فريق إيفرتون أكثر من مرة بعد تسديدة قوية في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلي القائم.

كما شهد الشوط إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه آشلي يونج لاعب إيفرتون في الدقيقة 37 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للويس دياز لاعب ليفربول.