ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر الآن عبر يلا شوت وكورة لايف

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر الآن عبر يلا شوت وكورة لايف،يستقبل نادي النصر، نظيره ضمك في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

النصر بعد سلسلة انتصارات متتالية، سقط في فخ التعادل أمام أبها في الجولة الماضية، وعطلت مسيرته نحو القمة وسيعمل على مصالحة جماهيره، والعودة إلى الانتصارات من جديد من بوابة ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة.

أما ضمك فبعد بداية سيئة هذا الموسم، تمكن من تحقيق الانتصار في آخر مباراتين، وسيعمل على مواصلة نتائجه الجيدة، والخروج بنتيجة إيجابية امام العالمي، لتساعده في مشواره هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تذاع النصر وضمك المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قناة ssc 1، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي، وفهد عريشي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك | من هنــــا

ما هو موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التشكيل المتوقع للنصر

مركز اللعب اللاعب حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع تيليس لابورتي علي الخيبري سلطان الغنام خط الوسط فوفانا أوتافيو بروزوفيتش خط الهجوم ماني رونالدو تاليسكا

التشكيل المتوقع لضمك

من المتوقع أن يدخل المدرب كوزمين كونترا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

مصطفى زغبة

ضاري العنزي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - سنوسي هوساوي

دوماجوج أنتوليتش - طارق حامد

جورج كيفين نكودو - نيكولاي ستانكيو - أحمد الزين - أسان سيساي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك | من هنــــا