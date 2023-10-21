الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب أنفيلد.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، دياز.

يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفيسكي، برانثويت، مايكولينكو.

خط الوسط: هاريسون، جارنير، أونانا، ماكنيل.

خط الهجوم: دوكوري، كالفيرت.

يحتل إيفرتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وبفارق عشر نقاط عن منافسه ليفربول.