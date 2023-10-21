كهربا: "من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي سبب احتفاله في مباراة أمس بدوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزاني.

نشر كهربا صورته وهو يحتفل عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "أنا يمكن اه صوتي ميكنش مسموع في العالم كله".

أضاف: "بس بحاول على قد ما أقدر إني أنصر القضية الفلسطينية وأدعمها بكل شكل أقدر عليه من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر".

اختتم: "نحن دائما معك يا فلسطين، عاشت فلسطين حره".

يذكر أن الأهلي تعادل مع سيمبا، أمس، في ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، واحتفل لاعبو الفريق بدعم فلسطين.