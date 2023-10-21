اخبار الرياضه

كهربا: "من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي سبب احتفاله في مباراة أمس بدوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزاني.

نشر كهربا صورته وهو يحتفل عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "أنا يمكن اه صوتي ميكنش مسموع في العالم كله".

أضاف: "بس بحاول على قد ما أقدر إني أنصر القضية الفلسطينية وأدعمها بكل شكل أقدر عليه من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر".

اختتم: "نحن دائما معك يا فلسطين، عاشت فلسطين حره".

يذكر أن الأهلي تعادل مع سيمبا، أمس، في ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، واحتفل لاعبو الفريق بدعم فلسطين.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا