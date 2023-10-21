فانتازي.. ارتفاع سعر جوليان ألفاريز اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر جوليان ألفاريز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 21 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 7.1 مليون جنيه إسترليني.

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

فلاديمير كوفال (وست هام) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيليب (بورنموث) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

كاورو ميتوما (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

أنس زروري (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

مايكل كين (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

تايو أوونيي (نوتنجهام فورست) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

أنيس سليمان (شيفيلد يونايتد) 4.7 مليون جنيه إسترليني.