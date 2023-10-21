8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غياب العديد من اللاعبين في مواجهة سموحة التي تقام اليوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مواجهة اليوم أمام سموحة 8 لاعبين لأسباب مختلفة وهم: الحارس محمد عواد للإيقاف بسبب طرده في مباراة البنك الأهلي، وحسام عبد المجيد نظرا لتعرضه للإجهاد بعد العودة من معسكر المنتخب الأولمبي، ومحمود الونش نظرا لاستمرار تأهيله من جراحة الصليبي.

وفي المقابل يغيب كل من: محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية بناء على قرار المدير الفني.