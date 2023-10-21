الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب الإتحاد.

ويبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، ألفاريز

خط الهجوم: فودين، هالاند، دوكو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18، وبفارق نقطتين عن منافسه برايتون.

تشكيل فريق برايتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: ميلنر، دانك، إيجور، مارش.

خط الوسط: جروس، باليبا، ويلبيك.

خط الهجوم: ميتوما، جواو بيدرو، أدينجرا.

يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر توتنهام.