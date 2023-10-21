شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر ترتيب محترفي اليد بـ33 نقطة.. والزمالك وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين للرجال برصيد 33 نقطة، حتى الآن، بعد خوض 11 جولة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات.

بينما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 28 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعاً برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول الترتيب كالتالى:



ترتيب المحترفين بعد الجولة الـ 11

فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد وسموحة مع الشمس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.