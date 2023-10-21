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شاهد مهرجان الفرص الضائعة فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

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القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الأهلي تعادلا صعبا خارج أرضه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي. وتعادل الأهلي خارج أرضه على ملعب "دار السلام" بنتيجة 2-2، حيث تقدم بالهدف الأول قبل أن يستقبل هدفين ثم أحرز التعادل.

قص المغربي رضا سليم شريط أهداف بطولة الدوري الأفريفي في المباراة الافتتاحية، ليدون اسمه فى سجلات البطولة، وسجل محمود كهربا الهدف الثانى للمارد الأحمر.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من المارد الأحمر خاصة في الشوط الأول وفي أغلب فترات الـ45 دقيقة الثانية.

وفشل الثلاثي الهجومي، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم ومحمود كهربا، في استغلال الفرص التي أتيحت لهم فى المباراة.

المارد الأحمر فشل في ترجمة أكثر من 5 فرص محققة في الشوط الأول، كانت تكفل له تحقيق الفوز بأريحية شديدة، لكنه فرط في ذلك.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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