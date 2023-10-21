شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهرجان الفرص الضائعة فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الأهلي تعادلا صعبا خارج أرضه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي. وتعادل الأهلي خارج أرضه على ملعب "دار السلام" بنتيجة 2-2، حيث تقدم بالهدف الأول قبل أن يستقبل هدفين ثم أحرز التعادل.