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أحمد سليمان يوجه رسالة لعمومية الزمالك بعد الحصول على أعلى الأصوات

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القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية، بعد انتخابه ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، فى الانتخابات التى أقيمت أمس، الجمعة، وحصل سليمان على أعلى الأصوات.

 

ونشر سليمان بيانًا يشكر خلاله أعضاء الجمعية العمومية وجاء كالتالى:

 

حضرات السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وجمهوره العظيم..

 

أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير على ما قدمتوه لي من دعم ومساندة وحب منقطع النظير وبرهان ودليل على مساندتكم بحصولي على أعلى الأصوات في انتخابات حضارية لم يشهدها نادينا منذ سنوات.

 

وأتقدم بكل الشكر والتقدير لكل المرشحين الذين تنافسوا بشرف وأمانة وحب للزمالك ولم يحالفهم التوفيق، شكراً لكم ولتهانيكم للقائمة ومشاركتكم المحترمة ونتمنى ألا يتوقف دعمكم لناديكم فهو الأهم والأبقى.

 

كل الشكر والحب والتقدير لأعضاء القائمة الموحدة وأبارك للكابتن حسين لييب وكل أعضاء المجلس زملائي الأعزاء، راجياً من المولى عز وجل أن نكون جميعاً عند حسن ظن جمهورنا وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا الثقة والتكليف لإعادة نادينا للطريق الصحيح والمكانة التي يستحقها.. عاش الزمالك عظيماً كبيراً بجمهوره ولجمهوره وأعضاءه.

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك كالتالى.. 

اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704 

إجمالي الأصوات الصحيحة 18966

إجمالي الأصوات الباطلة 3736

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رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229 صوت

 

نائب الرئيس 

هشام نصر 9480 صوت

 

أمين الصندوق 

حسام المندوه 12431 صوت

 

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوت 

هاني برزى 12328 صوت 

هاني شكري 12011 صوت

عمرو أدهم 10772 صوت 

محمد طارق 10744 صوت 

حسين سيد 10628 صوت 

 

أعضاء تحت السن 

نيرة الأحمر 14202 صوت 

أحمد خالد 13617 صوت 

رامي نصوحي 11039 صوت

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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