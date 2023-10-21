شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يوجه رسالة لعمومية الزمالك بعد الحصول على أعلى الأصوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية، بعد انتخابه ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، فى الانتخابات التى أقيمت أمس، الجمعة، وحصل سليمان على أعلى الأصوات.
ونشر سليمان بيانًا يشكر خلاله أعضاء الجمعية العمومية وجاء كالتالى:
حضرات السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وجمهوره العظيم..
وأتقدم بكل الشكر والتقدير لكل المرشحين الذين تنافسوا بشرف وأمانة وحب للزمالك ولم يحالفهم التوفيق، شكراً لكم ولتهانيكم للقائمة ومشاركتكم المحترمة ونتمنى ألا يتوقف دعمكم لناديكم فهو الأهم والأبقى.
كل الشكر والحب والتقدير لأعضاء القائمة الموحدة وأبارك للكابتن حسين لييب وكل أعضاء المجلس زملائي الأعزاء، راجياً من المولى عز وجل أن نكون جميعاً عند حسن ظن جمهورنا وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا الثقة والتكليف لإعادة نادينا للطريق الصحيح والمكانة التي يستحقها.. عاش الزمالك عظيماً كبيراً بجمهوره ولجمهوره وأعضاءه.وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك كالتالى..
اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704
إجمالي الأصوات الصحيحة 18966
إجمالي الأصوات الباطلة 3736
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رئيس مجلس الإدارة
حسين لبيب 15229 صوت
نائب الرئيس
هشام نصر 9480 صوت
أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوت
أعضاء فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوت
هاني برزى 12328 صوت
هاني شكري 12011 صوت
عمرو أدهم 10772 صوت
محمد طارق 10744 صوت
حسين سيد 10628 صوت
أعضاء تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد 13617 صوت
رامي نصوحي 11039 صوت
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