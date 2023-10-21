شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يوجه رسالة لعمومية الزمالك بعد الحصول على أعلى الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية، بعد انتخابه ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، فى الانتخابات التى أقيمت أمس، الجمعة، وحصل سليمان على أعلى الأصوات. ونشر سليمان بيانًا يشكر خلاله أعضاء الجمعية العمومية وجاء كالتالى: حضرات السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وجمهوره العظيم..

أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير على ما قدمتوه لي من دعم ومساندة وحب منقطع النظير وبرهان ودليل على مساندتكم بحصولي على أعلى الأصوات في انتخابات حضارية لم يشهدها نادينا منذ سنوات.

وأتقدم بكل الشكر والتقدير لكل المرشحين الذين تنافسوا بشرف وأمانة وحب للزمالك ولم يحالفهم التوفيق، شكراً لكم ولتهانيكم للقائمة ومشاركتكم المحترمة ونتمنى ألا يتوقف دعمكم لناديكم فهو الأهم والأبقى.

كل الشكر والحب والتقدير لأعضاء القائمة الموحدة وأبارك للكابتن حسين لييب وكل أعضاء المجلس زملائي الأعزاء، راجياً من المولى عز وجل أن نكون جميعاً عند حسن ظن جمهورنا وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا الثقة والتكليف لإعادة نادينا للطريق الصحيح والمكانة التي يستحقها.. عاش الزمالك عظيماً كبيراً بجمهوره ولجمهوره وأعضاءه.

اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704 إجمالي الأصوات الصحيحة 18966 إجمالي الأصوات الباطلة 3736

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك كالتالى..

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رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب 15229 صوت نائب الرئيس هشام نصر 9480 صوت أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوت أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوت هاني برزى 12328 صوت هاني شكري 12011 صوت عمرو أدهم 10772 صوت محمد طارق 10744 صوت حسين سيد 10628 صوت أعضاء تحت السن