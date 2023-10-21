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عمر هريدى يعلن عدم الطعن على مجلس الزمالك ويطالب بالتكاتف والمساندة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر هريدى، المرشح السابق على رئاسة نادى الزمالك، دعمه الكامل لمجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا عدم الطعن على المجلس من أجل مصلحة القلعة البيضاء.

وكتب عمر هريدى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "لن أسعى للطعن على الانتخابات سواء كمرشح أو بصفتى محامى.. وأدعو جميع المرشحين إلى التكاتف والوقوف مع المجلس المنتخب".

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك التى فازت بها قائمة حسين لبيب بالكامل كالتالى.. 

اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704 

إجمالي الأصوات الصحيحة 18966

إجمالي الأصوات الباطلة 3736

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رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229 صوت

 

نائب الرئيس 

هشام نصر 9480 صوت

 

أمين الصندوق 

حسام المندوه 12431 صوت

 

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوت 

هاني برزى 12328 صوت 

هاني شكري 12011 صوت

عمرو أدهم 10772 صوت 

محمد طارق 10744 صوت 

حسين سيد 10628 صوت 

 

أعضاء تحت السن 

نيرة الأحمر 14202 صوت 

أحمد خالد 13617 صوت 

رامي نصوحي 11039 صوت

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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