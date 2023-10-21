شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هريدى يعلن عدم الطعن على مجلس الزمالك ويطالب بالتكاتف والمساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمر هريدى، المرشح السابق على رئاسة نادى الزمالك، دعمه الكامل لمجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا عدم الطعن على المجلس من أجل مصلحة القلعة البيضاء.

وكتب عمر هريدى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "لن أسعى للطعن على الانتخابات سواء كمرشح أو بصفتى محامى.. وأدعو جميع المرشحين إلى التكاتف والوقوف مع المجلس المنتخب".

اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704 إجمالي الأصوات الصحيحة 18966 إجمالي الأصوات الباطلة 3736

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك التى فازت بها قائمة حسين لبيب بالكامل كالتالى..

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رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب 15229 صوت نائب الرئيس هشام نصر 9480 صوت أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوت أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوت هاني برزى 12328 صوت هاني شكري 12011 صوت عمرو أدهم 10772 صوت محمد طارق 10744 صوت حسين سيد 10628 صوت أعضاء تحت السن