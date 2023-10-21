شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورتس تكشف عن الاستوديو التحليلى لمباراة بترو أتلتيكو وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة أون تايم سبورتس عن الاستوديو التحليلي لمباراة بترو أتليتكو وصن داونز اليوم السبت مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، وضيوف الاستوديو عمرو الدسوقي وعماد متعب وتعليق أيمن الكاشف.

تقام مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى ضد ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم، السبت، فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023.

موعد مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

ويستضيف ملعب 11 نوفمبر فى أنجولا مواجهة بترو أتلتيكو ضد صن داونز فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي السوبر الأفريقي 2023.

ويعد صن داونز منافس، الأهلي المحتمل في الدوري الأفريقي، حيث إنه فى حال تأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

موعد مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

وقطع الأهلى شوطا كبيرا نحو التأهل إلى نصف نهائي السوبر الأفريقي بعدما خطف تعادلا ثمنيا من مضيفه سيمبا التنزانى في إنتظار موقعة الحسم الثلاثاء المقبل فى القاهرة.

ويستضيف الفريق الأنجولي نظيره الجنوب أفريقي على ملعب 11 نوفمبر، والأنظار كلها ستتابع صن داونز على وجه الخصوص الذي صار عقدة للأندية المصرية تحديدًا.

وكانت هناك أنباء عن انسحاب صن داونز من البطولة نظرًا لضغط المباريات، إلا أنه وفي النهاية سيشارك زملاء المهاجم زواني بصورة طبيعية ويعدون من أهم المرشحين للقب البطولة الثمينة.

موعد مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

ويتواجد الحكم الدولي المصري أحمد حسام طه، مساعد ثانٍ في مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ويتوجد أحمد حسام طه، مع طاقم تحكيمي مكون من الليبي معتز ابراهيم الشلماني، والتونسي خليل حساني، مساعد أول، مع الحكم المصري كمساعد ثانٍ.

ويأتي سبب وجود أحمد حسام طه، مع هذا الطاقم التحكيمي، لاسيما أن الثلاثي سيكون في طاقم تحكيمي موحد ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة بإندونيسيا الشهر المقبل

وتقام مسابقة الدوري الأفريقي الحديثة بنظام الذهاب والإياب، بداية من الدور الذى ستبدأ به المسابقة، ربع النهائي، ويليه الدور النصف النهائي ثم المباراة النهائية.

وتكمن أهمية هذه المباراة في أن الفائز منها سوف يضرب موعدا مع الفائز من مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، والتي انتهت ذهابًا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن تقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، بتنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.