شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام سموحة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية تفيد موقفه فى جدول الترتيب.

ج: تقام مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة.

ج: يجرى أوسوريو عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة سموحة بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلى، حيث سيدخل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" بديلاً للسنغالى إبراهيم نداى ضمن التشكيل الأساسى ومحمد صبحى في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد عواد الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة.