شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
س: ما موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة؟
ج: تقام مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة.
س: كيف يفكر أوسوريو فى مباراة سموحة؟
ج: يجرى أوسوريو عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة سموحة بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام البنك الأهلى، حيث سيدخل يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" بديلاً للسنغالى إبراهيم نداى ضمن التشكيل الأساسى ومحمد صبحى في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد عواد الذى تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة.
س: كيف يفكر مدرب الفريق السكندرى فى اللقاء؟
ج: طالب أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تفيد الفريق السكندرى في ترتيب دور نايل محذرهم من ارتكاب الأخطاء التي من الممكن أن تكلفهم استقبال أهداف مبكرة.
س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة؟
ج :ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد فتوح،في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، حيث سيبدأ الفريق بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، وسيساعدهم إبراهيما نداي فى الوسط.
س: ما التشكيل المتوقع لسموحة أمام الزمالك؟
ج: من المتوقع أن يبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، وخط الدفاع: محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء، أحمد خالد، وخط الهجوم: لحسن دحدوح، مصطفى البدري، وفادي فريد".
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