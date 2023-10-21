شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس والصقر فى الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء اليوم، السبت، ويسبقها الاستوديو التحليلي مع الإعلامى كريم خطاب وضيوف الاستوديو أيمن يونس وأحمد حسن وتعليق مؤمن حسن، والمراسلون حسن غنيمة ومجدي الشربيني.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة سموحة اليوم، السبت، فى الدوري، بعدما نجح شيكابالا فى منح الزمالك أول انتصار بالموسم الجارى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف الفوز على البنك الأهلى فى الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، من تسديدة قوية للغاية ليرفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة 7 لاعبين هم محمد عواد بسبب الإيقاف، ومحمود حمدى الونش، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، ومحمد عبد الشافى وعمرو السيسى وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة لأسباب فنية

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة سموحة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري .



