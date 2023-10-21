شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة فاركو، المقرر لها غداً فى الدوري، وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، والتقدم فى جدول ترتيب الدورى، خاصة أن المباراة على ملعب الإسماعيلية ووسط جماهيرهم.

وضمت القائمة كلا من: محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي و كريم عرفات وأحمد محسن ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومروان حمدي وعماد حمدي وعمر الساعي وعماد حمدي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وعبدالرحمن مجدي وباسم مرسي وياو أنور وعبد الله حسن وعبد الله السعيد وأحمد وجيه ونادر فرج وحسن صابر".

وأنهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة فاركو المقرر لها غداً الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

وقرر إيهاب جلال إقامة كل اللاعبين داخل الفندق من أمس الجمعة حتى موعد المباراة وعدم الخروج منه، لفرض التركيز الكامل على اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.