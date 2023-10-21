شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق تاريخياً على سموحة قبل المواجهة الـ27.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الزمالك وسموحة باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

والتقى الزمالك مع سموحة فى 26 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 17 فوزاً مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 32 هدفاً وتلقت شباكه 16.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وتعد نتيجة 3-0 هى الأكبر فى تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة، حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة فى الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا فى المباراة التى أقيمت يوم 15 مايو 2011.

ويكشف تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة أننا أمام مباراة مثيرة، فرغم أن الفارس الأبيض يتفوق على الفريق السكندرى فى تاريخ مواجهات الناديين، إلا أن انتصاراته جاءت بصعوبة شديدة، حيث التقى الزمالك مع سموحة في نهائي كأس مصر نسخة 2013 – 2014 ونجح فى الفوز بصعوبة بهدف سجله قائد الفريق الحالى حازم إمام فى الدقيقة 89، ولعب الفريق السكندرى بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 70 بعد طرد متوسط ميدانه الدفاعى وقتها طارق حامد.

وفى نصف نهائي نسخة 2014 – 2015 انتزع الزمالك بطاقة العبور للنهائى بعد تغلبه بفارق ركلات الترجيح (4 – 3) بعد تعادلهما سلبياً.

تكرر السيناريو فى نهائي نسخة 2017 – 2018 وفاز الزمالك بفارق ركلات الترجيح أيضاً (5 – 4) بعدما تعادلا بهدف لمثله فى الوقتين الأصلي والإضافي، تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 5 وتعادل الكونغولي كابونجو كاسونجو للزمالك فى الدقيقة 86 ولعب سموحة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد مهاجمه حسام حسن من الحكم محمد فاروق.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.