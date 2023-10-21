شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنظمة للدوري الأفريقي ترفض طلب الأهلي بتأخير مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم طلب النادي الأهلي بتأخير مباراة الفريق أمام سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وحاول مسئولو القلعة الحمراء، على مدار الأيام الماضية، إقامة المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى السابعة أو الثامنة مساءً، لكن مسئولى الشركة المُنظمة للبطولة رفضوا طلب الأهلي وأصروا على إقامة اللقاء فى الخامسة مساءً.

وتعادل الأهلي مع سيمبا أمس، الجمعة، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أُقيم في تنزانيا ، فيما يُقام لقاء العودة الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا لمقابلة الفائز من مباراة بيترو أتلتيكو الإنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وعلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وقال مارسيل كولر، في تصريحات تليفزيونية: "غير سعيد بنتيجة اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص، وخاصة في الشوط الأول أهدرنا 3 فرص، ولم نستغل الضغط على مرمى المنافس، ونحاول أن نرضي بالنتيجة حتى مباراة العودة".

وأضاف: "أخرجت أفشة لأنى كنت في حاجه إلى لاعبين لديهم قدرة دفاعية أكثر للسيطرة على المباراة من جديد، ولا بد أن أرى اللقطة التي قرر فيها الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء للأهلي، عندما أعود إلى المنزل، قد شاهد الكرة كثيرًا وفي النهاية لم يحتسب الكرة، ودائمًا افترض حسن النية".

واختتم كولر تصريحاته: "أخبرت صلاح محسن عقب المباراة، لا بد أن يذهب على المرمى كثيرًا، لاستغلال سرعته وتسجيل الأهداف".

تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ..وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.