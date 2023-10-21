شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ مجلس حسين لبيب بالفوز فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب الجديد بقيادة حسين لبيب، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي فى مشهد حضاري شهد له الجميع فى الداخل والخارج.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب لنادي الزمالك وتجاوز المهام القادمة، وأداء واجبه على أكمل وجه، انطلاقاً من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي، والتي تعد بحق السند الحقيقي والمباشر لمجالس الإدارات في كل الهيئات الرياضية .

كما أعرب مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحدة من القلاع الرياضية المهمة والمؤثرة فى الرياضة المصرية، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية.