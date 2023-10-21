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مجلس إدارة الزمالك الجديد يحضر مباراة سموحة الليلة باستاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، على حضور مواجهة الفريق الكروى الأول أمام سموحة، التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

 

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى حضور مباراة الفريق الكروى الأول من مقصورة استاد القاهرة، لدعم الفريق فى أول مباراة يخوضها فى وجود مجلس الإدارة الجديد، بعد الفوز فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة.

 

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك التى فازت بها قائمة حسين لبيب بالكامل كالتالى.. 

 

اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704 

إجمالي الأصوات الصحيحة 18966

إجمالي الأصوات الباطلة 3736

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رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229 صوت

 

نائب الرئيس 

هشام نصر 9480 صوت

 

أمين الصندوق 

حسام المندوه 12431 صوت

 

أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوت 

هاني برزى 12328 صوت 

هاني شكري 12011 صوت

عمرو أدهم 10772 صوت 

محمد طارق 10744 صوت 

حسين سيد 10628 صوت 

 

أعضاء تحت السن 

نيرة الأحمر 14202 صوت 

أحمد خالد 13617 صوت 

رامي نصوحي 11039 صوت

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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