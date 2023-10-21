شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك الجديد يحضر مباراة سموحة الليلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، على حضور مواجهة الفريق الكروى الأول أمام سموحة، التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى حضور مباراة الفريق الكروى الأول من مقصورة استاد القاهرة، لدعم الفريق فى أول مباراة يخوضها فى وجود مجلس الإدارة الجديد، بعد الفوز فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة.

وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك التى فازت بها قائمة حسين لبيب بالكامل كالتالى..