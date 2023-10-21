شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك الجديد يحضر مباراة سموحة الليلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، على حضور مواجهة الفريق الكروى الأول أمام سموحة، التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.
وجاءت نتيجة انتخابات الزمالك التى فازت بها قائمة حسين لبيب بالكامل كالتالى..
اجمالي حضور عمومية الزمالك 22704
إجمالي الأصوات الصحيحة 18966
إجمالي الأصوات الباطلة 3736
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رئيس مجلس الإدارة
حسين لبيب 15229 صوت
نائب الرئيس
هشام نصر 9480 صوت
أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوت
أعضاء فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوت
هاني برزى 12328 صوت
هاني شكري 12011 صوت
عمرو أدهم 10772 صوت
محمد طارق 10744 صوت
حسين سيد 10628 صوت
أعضاء تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد 13617 صوت
رامي نصوحي 11039 صوت
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