شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستبعد 10 لاعبين من مواجهة الإسماعيلى وفاركو أبرزهم صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، 10 لاعبين من مواجهة فاركو المقرر لها غداً بالدوري وهم: محمد بيومي والحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمود شبراوي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد عمار للإصابة، كما يغيب صالح جمعة وحازم مرسي وأحمد عبد الوهاب ومحمد إيهاب ومحمد عبد الفتاح لأسباب فنية.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة فاركو وضمت كلاً من: "محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي و كريم عرفات وأحمد محسن ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومروان حمدي وعماد حمدي وعمر الساعي وعماد حمدي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وعبدالرحمن مجدي وباسم مرسي وياو أنور وعبد الله حسن وعبد الله السعيد وأحمد وجيه ونادر فرج وحسن صابر".

وأنهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة فاركو المقرر لها غداً الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

وقرر إيهاب جلال إقامة كل اللاعبين داخل الفندق من أمس الجمعة حتى موعد المباراة وعدم الخروج منه، لفرض التركيز الكامل على اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.