شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والمقاولون يهنئان مجلس حسين لبيب بعد الفوز فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ناديا المقاولون العرب والمصري رسالة تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، والذى فاز بالانتخابات الأخيرة التى أقيمت أمس بمقر القلعة البيضاء.

ونشر المصري بيانا رسمياً جاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، يهنئ مجلس الإدارة المنتخب لنادي الزمالك، برئاسة المهندس حسين لبيب ، بثقة الجمعية العمومية التي أقيمت على مدار يوم أمس الجمعة ، متمنين لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة دوام التوفيق والنجاح.

كما أصدر المقاولون العرب بيانا جاء كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ، بخالص التهاني لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بعد فوزه بالانتخابات برئاسة حسين لبيب، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في قيادة نادي الزمالك.