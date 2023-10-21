شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص "حرارة" موديست لحسم موقفه من مباراة العودة أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفحص مسئولو النادي الأهلي درجة الحرارة لدى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل مُستمر لمعرفة موقفه من تدريبات الفريق المقبلة، وبالتالي حسم مصيره من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وغاب موديست عن رحلة الأهلي الأخيرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي بسبب إصابته فيروس كورونا، حيث عانى من نزلة برد شديدة وارتفعت درجة حرارته بشكل ملحوظ الأيام الماضية.

ويخضع موديست لكشف كل عدة ساعات من أجل معرفة درجة حرارته وشهدت الساعات الأخيرة تحسنا ملحوظا فى حالة اللاعب بما يمثل ارتفاع حظوظ مشاركة اللاعب فى مباراة العودة.

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ..وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.