شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وسموحة فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سموحة ضيفًا على الزمالك باستاد القاهرة الدولي، فى السابعة مساء اليوم السبت، فى الجولة الرابعة من الدوري المصري 2023-24. ويحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، حقق فوزاً وحيداً وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 4.

ويحتل سموحة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق فوزين وتعادل ولم يخسر وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وحقق الزمالك فوزه الأول فى الموسم الجديد من الدوري الجولة الماضية على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعد التعادل فى مباراتيه مع بيراميدز والمقاولون العرب على التوالي

واهتم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، خلال التدريبات بالتركيز على علاج هفوات دفاع الفريق من أجل تفاديها فى مواجهة سموحة، وحتى لا تكلف الفريق فقدان أى نقاط فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

وحذر الكولومبي أوسوريو لاعبى الزمالك من التهاون أمام مرمى الفريق السكندرى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال أنصاف الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى،ويجعل الفريق الأبيض يستحوذ على الكرة من بداية اللقاء.





وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس،وعدم الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل مما يكلف اللاعبين خسارتها والوقوع في أخطاء هم في غنى عنها.