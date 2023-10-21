شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يبدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد بفرمان كولر، البنك الأهلى يفتح خطوط اتصال مع ناصر منسى قبل الميركاتو الشتوى .

رابطة الأندية ترفض تظلم الزمالك لإلغاء عقوبة محمد عواد

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة التظلم الذى تقدم به الزمالك لإلغاء عقوبة محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد طرده فى مباراة البنك الأهلى، وتم إيقافه بعدها مباراة واحدة.

الأهلي يبدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد بفرمان كولر.. اقرأ التفاصيل

بدأ مسئولو النادى الاهلى مرحلة التفاوض الجاد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر الذى ينتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

فتح مسئولو نادى البنك الأهلى خطوط اتصال مع ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية.

يتسلم مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب مهام عمله فى النادى رسمياً يعد اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.

جهاز الفراعنة يعود للقاهرة 25 أكتوبر بعد راحة لمدة أسبوع عقب معسكر الإمارات

يعود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إلى القاهرة 25 أكتوبر الجاري بعد حصولهم على راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء معسكر الإمارات، والذي تخللته وديتان الأولى أمام زامبيا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف، بينما انتهت الودية الثانية أمام منتخب الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد تعرض منتخب مصر لطرد في الدقيقة 34 لمحمد هاني.

3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة جراسهوبر للاسكواش

تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، هانيا الحمامي، وكريم عبد الجواد، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.