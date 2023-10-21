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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يبدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد بفرمان كولر، البنك الأهلى يفتح خطوط اتصال مع ناصر منسى قبل الميركاتو الشتوى .
رابطة الأندية ترفض تظلم الزمالك لإلغاء عقوبة محمد عواد
رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة التظلم الذى تقدم به الزمالك لإلغاء عقوبة محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد طرده فى مباراة البنك الأهلى، وتم إيقافه بعدها مباراة واحدة.
الأهلي يبدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد بفرمان كولر.. اقرأ التفاصيل
جهاز الفراعنة يعود للقاهرة 25 أكتوبر بعد راحة لمدة أسبوع عقب معسكر الإمارات
3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة جراسهوبر للاسكواش
تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، هانيا الحمامي، وكريم عبد الجواد، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
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