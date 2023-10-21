شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى ترتيبات استقبال بعثة سيمبا قبل موقعة إياب الدوري الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى ترتيبات استقبال بعثة سيمبا التنزانى لدى وصولها القاهرة، تمهيداً لمواجهة المارد الأحمر المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في "إياب" ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى.

وتغادر بعثة فريق سيمبا تنزانيا مساء اليوم، السبت، فى طريقها إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة الحسم أمام الأهلى فى إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الافريقى.

ونشر الحساب الرسمي لفريق سيمبا عبر منصة إكس، تغريدة جاء فيها، "سيبدأ الفريق هذا المساء الرحلة إلى مصر"

ووضعت القرعة الأهلي فى مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023، الأهلي تعادل مع سيمبا بنتيجة (2-2) مساء الجمعة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، مساء الجمعة، الأهلي تقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بهدف من توقيع رضا سليم ، وفي بداية الشوط الثاني رد سيمبا بهدفين من توقيع كيبو دينيس (ق 53) وساديو كانوتي (ق 59) ، وفي الدقيقة 63 أدرك الأهلي التعادل عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وتعد هذه هي المباراة الأولى في تاريخ بطولة الدوري الأفريقي، التي ظهرت للنور هذا الموسم.

وفي حالة نجاح بطل مصر في عبور بوابة نظيره التنزاني، فسيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.