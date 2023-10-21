شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين قبل انطلاق مباراة بلدية المحلة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندرى، التى انطلقت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى نايل، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين ضحايا الاعتداء الإسرائيلى، كما ارتدى لاعبو البلدية كوفية مكتوب عليها "القدس لنا".
وجاء تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الاتحاد كالتالى:
- حراسة المرمى : محمود ماهر.
- خط الدفاع : أحمد رضا ، محمد رجب ، نور الزموري ، حسام حسن.
- خط الوسط : يوسف حسن ، فافور اكيم ، عبد الرحمن اللاهوني.
- خط الهجوم : عبد الرحمن سمانة ، حسام أشرف ، محمد أشرف.
فيما أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة بلدية المحلة، وجاء كالتالى:
- حراسة المرمى : المهدي سليمان.
- خط الدفاع : محمود شبانة ، هشامم صلاح ، ناصر ناصر ، خالد الغندور.
- خط الوسط : كريم الديب ، رجب عمران ، عمرو صالح.
- خط الهجوم : أحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، إسلام أبو سليمة
ويدخل الفريقان اللقاء بحثاً عن الفوز الثانى لهما في الدورى، حيث تعادل بلدية المحلة مع زد بثلاثة أهداف لمثلها فى الجولة الماضية، بينما تعادل الاتحاد السكندرى مع الجونة بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.
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