شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين قبل انطلاق مباراة بلدية المحلة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندرى، التى انطلقت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى نايل، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين ضحايا الاعتداء الإسرائيلى، كما ارتدى لاعبو البلدية كوفية مكتوب عليها "القدس لنا".

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداداً فى جميع مسابقاته المحلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أهالي غزة.