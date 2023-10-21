شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمد عبد المنعم قبل لقاء الإياب أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق للوقوف على تطورات حالته بعد معاناته من كدمة تعرض لها فى مباراة منتخب مصر مع الجزائر الودية.
وغاب محمد عبد المنعم عن الأهلى فى مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، بعدما فضل الجهاز الطبى إراحته خوفاً من تفاقم الإصابة.
وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.
ويتسلم كولر تقريراً من أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من مباراة العودة أمام سيمبا تمهيداً للاستعانة بأحدهم فى المباراة المرتقبة.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز