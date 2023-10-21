شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمد عبد المنعم قبل لقاء الإياب أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق للوقوف على تطورات حالته بعد معاناته من كدمة تعرض لها فى مباراة منتخب مصر مع الجزائر الودية.

وغاب محمد عبد المنعم عن الأهلى فى مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، بعدما فضل الجهاز الطبى إراحته خوفاً من تفاقم الإصابة.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، مشاهدة مباراة الذهاب لفريقه أمام سيمبا التنزانى، للوقوف على السلبيات وعلاجها استعداداً لمباراة العودة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

ويتسلم كولر تقريراً من أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من مباراة العودة أمام سيمبا تمهيداً للاستعانة بأحدهم فى المباراة المرتقبة.