شكرا لقرائتكم خبر عن فلاهوفيتش جاهز للمشاركة مع يوفنتوس أمام ميلان الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إن لاعبه دوسان فلاهوفيتش تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزاً للمشاركة في مواجهة المتصدر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، في حين لا تزال مشاركة فيدريكو كييزا محل شك.

ولم يكن بوسع فلاهوفيتش المشاركة مع منتخب بلاده صربيا خلال التوقف الدولي الأخير، كما غاب عن آخر مباراتين ليوفنتوس، بسبب إصابة في الظهر.

وقال المدرب أليجري في مؤتمر صحفي السبت: عمل فلاهوفيتش مع الفريق طوال الأسبوع وهو على ما يرام. هل سيشارك من البداية؟ سنرى. بالتأكيد لا يمكنه المشاركة لمدة 90 دقيقة بالنظر إلى غيابه عن المباريات.

وعلى العكس انضم كييزا إلى المنتخب الإيطالي مؤخراً رغم أنه غاب عن فوز يوفنتوس 2-صفر على تورينو، بسبب إصابة في العضلات، لكنه عاد لناديه قبل مباراتي منتخب إيطاليا في مواجهة مالطا وإنجلترا.

وقال أليجري «أكمل كييزا نصف الجولة التدريبية الجمعة. اليوم سنقرر مدى قدرته على اللعب وإن كنا سنضمه إلى التشكيلة أم لا».

وأضاف «أتمنى أن يكون لائقاً للمشاركة. في مباراة الأحد يمكن أن يكون لاستبدال اللاعبين تأثير حاسم، ولذا فإن وجود عدد أكبر من اللاعبين سيكون أفضل».

وسيكون هناك لاعب واحد فقط خارج خطط المدرب، هو نيكولو فاجيولي الموقوف لمدة سبعة أشهر، بسبب مخالفة قواعد المراهنات. وعنه قال المدرب أليجري «تحدثت إلى فاجيولي لأنه كان من الواجب القيام بذلك بالنظر لصعوبة موقفه خلال الفترة المقبلة».

وتابع «لكنه يعرف جيداً أن الجميع.. النادي والطاقم الفني وزملاءه في الفريق ينتظرون بفارغ الصبر عودته. يحتاج للدعم ومن واجبنا أن نفعل ذلك».

وبسبب إصابة أليكس ساندرو ودانيلو سيضع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو شارة القيادة من البداية بعد مشاركته بشكل كامل في جميع مباريات يوفنتوس حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بين فرق الدوري الإيطالي، قبل أن يحل ضيفاً على ميلان فريق الصدارة في ملعب سان سيرو بينما تفصل أربع نقاط بين العملاقين.