شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يمثل الإمارات في تنفيذي «عربي رفع الأثقال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه فيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الاثقال إلى القاهرة، الثلاثاء، لحضور اجتماعات الاتحاد العربي لرفع الأثقال التي تعقد هناك على هامش البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة من 25 وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بنشاط الاتحاد، وفي مقدمتها تسمية الدولة التي ستستضيف نسخة العام المقبل من البطولة العربية، ومناقشة أسس تطوير اللعبة عربياً بالمستوى الذي يليق بحجم الطموح العربي دولياً وأولمبياً.

وشملت الدعوة التي وجهت إلى الحمادي حضور فعاليات بطولتي إفريقيا للمنتخبات والأندية، لرفع الأثقال التي تقام في القاهرة خلال نفس الفترة.